Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Были уничтожены автомобиль, кровля и оборудование. Пожар тушили девять часов.

В поселке Песочин Харьковской области произошел пожар на производственном предприятии, в котором было уничтожено авто и оборудование. К тушению пожара спасатели привлекали пожарный поезд. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"19 февраля в 19 час. 26 мин. в пгт Песочин Харьковского района в одноэтажном производственном здании ООО Гарант + К возник пожар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 февраля в 04:28 пожар был ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожены автомобиль, кровля и оборудование на площади одна тысяча квадратных метров", - сообщили пожарные.

Отмечается, что к тушению привлекалось 49 человек, 10 единиц техники и пожарный поезд АО Укрзализныця.

Cмотрите фотогалерею: На Харьковщине пожар на производстве тушили с помощью поезда

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