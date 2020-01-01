В ООС за сутки – шесть нарушений: Противник пустил в ход мины

Потерь и ранений у ВСУ не было.

Противник шесть раз обстрелял украинские позиции, защитники ответили тем же facebook.com/pressjfo.news/

В минувшие сутки, 19 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зарегистрировано пять нарушений перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в зоне ответственности тактической группы Север, близ Зайцево, оккупанты вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского сепаратисты стреляли из гранатометов различных систем, а рядом с Южным – еще и из стрелкового оружия. Защитники нанесли ответный удар, тоже открыв огонь в сторону оккупантов.

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В районе ответственности тактической группы Восток, недалеко от Водяного на Приазовье противник также нарушил тишину. Враг совершил дистанционное минирование местности в направлении позиций ВСУ минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

В начале текущих суток, 20 февраля, на фронте было замечено одно нарушение режима тишины. Так, близ Новгородского в районе ответственности группы Север боевики открыли прицельный огонь по украинским позициям из минометов. При этом сепаратисты выпустили больше 30 мин.

О фактах нарушений режима прекращения огня было уведомлено ОБСЕ. Боевых потерь и ранений у ВСУ не задокументировано. Обстановка остается контролированной украинскими военными.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал, штрафуют ли военных за ответный огонь по позициям врага.

