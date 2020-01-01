В Украине будут изучать новые COVID-мутации, - Ляшко

Медики хотят применять метод секвенирования.

В Украине начнут изучать новые штаммы коронавируса.

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Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Медик отметил, что к исследованиям планируют приступить уже с 22 февраля. Начнут с образцов из Прикарпатья, где сейчас больше всего заболевших.

По словам Ляшко, в Ивано-Франковской области у пациентов с тяжелой формой инфекции отобрали, как минимум, 48 образцов биоматериала. Их будут секвенировать на базе лабораторий с помощью отечественного оборудования.

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Результаты исследования ожидаются спустя 3-4 дня после запуска процедуры. Также на следующей неделе в Украину должны передать итоги исследования ВОЗ по материалам, которые Украина отправляла в декабре-январе.

Напомним, ранее мы писали, что из-за COVID украинские школы начали переводить на “дистанционку“.

