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Европейцы нашли в украинских реках химикаты, пестициды и наркотики

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На базе европейской лаборатории впервые провели исследование, стали известны его результаты.
Стало известно, чем загрязнены украинские реки
Стало известно, чем загрязнены украинские реки
УНИАН

В Украине впервые в 2020 году был проведен скрининг загрязнения рек. Образцы веществ из водоемов отправляли в европейскую лабораторию, там рассказали об итогах исследования.

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Об этом сообщил глава госагентства водных ресурсов Валентин Шлихта, передает Уркинформ.

Пробы, в частности, были отобраны из Днестра, притока Дона и Днепра. Как показали результаты анализов, в реках Украины есть пестициды и промышленные химикаты. Помимо них, в водоемах также нашли стимуляторы и наркотические препараты.

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Как уточнил Шлихта, скрининг позволяет изучить больше 65 тыс. разных соединений. При этом Украина не владеет подходящими для такого метода исследований техническими возможностями. В связи с этим было решено отправить пробы воды в ближайшую европейскую лабораторию.

Скрининг дал возможность выявить специфику каждого речного бассейна в Украине. Теперь будет легче составить общую картину по загрязнению в ходе мониторинга для каждой реки.

Напомним, ранее мы писали, что в сеть попали зрелищные фото замерзшего равнинного водопада.

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Теги: Европа, реки, пестициды, химикаты
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