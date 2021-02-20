“Командиры должны сами решать, открывать ли огонь в ООС”, - Данилов
Командиры имеют право сами решать, уместно ли открывать огонь во время боевых действий в ООС.
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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.
По его словам, каждое решение должно приниматься, в зависимости от оперативной обстановки на фронте. Такая мера уместна, если у бойцов есть необходимость защищаться. Причем в случае опасности медлить нельзя, нужно давать команду солдатам мгновенно.
Командиры должны принимать собственное решение в рамках своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни и здоровью военных, командир имеет право принять решение об открытии ответного огня, - отметил Данилов.
Как известно, оккупанты игнорируют режим перемирия на Донбассе. Украинских военных не штрафуют за нанесение ответного удара.
Напомним, ранее мы также писали, что в СНБО рассказали, когда будет создана стратегия нацбезопасности.