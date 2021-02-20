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“Командиры должны сами решать, открывать ли огонь в ООС”, - Данилов

Комментариев: 3
В СНБО отметили, что если того требуют обстоятельства, украинцам нужно стрелять.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
facebook.com/danilov.oleksiy

Командиры имеют право сами решать, уместно ли открывать огонь во время боевых действий в ООС.

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Укринформ.

По его словам, каждое решение должно приниматься, в зависимости от оперативной обстановки на фронте. Такая мера уместна, если у бойцов есть необходимость защищаться. Причем в случае опасности медлить нельзя, нужно давать команду солдатам мгновенно.

Командиры должны принимать собственное решение в рамках своей компетенции. Если речь идет об угрозе жизни и здоровью военных, командир имеет право принять решение об открытии ответного огня, - отметил Данилов.

Как известно, оккупанты игнорируют режим перемирия на Донбассе. Украинских военных не штрафуют за нанесение ответного удара.

Напомним, ранее мы также писали, что в СНБО рассказали, когда будет создана стратегия нацбезопасности.

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Теги: ООС, военные, огонь, фронт, сепаратисты, оккупанты, СНБО
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Комментариев (3)
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БРОКЕР_666    20.02.2021, 13:42
Оценка:  +4
БРОКЕР_666
и это правильно
BOAR    20.02.2021, 13:32
Оценка:  +6
BOAR
давно нужно было стрелять...
ВасяизИваново    20.02.2021, 14:00
Оценка:  -25
ВасяизИваново
Так ВСУшники и стреляют. Ну во всяком случае так утверждает ОБСЕ! Или Путин все ОБСЕ купил?
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