На Прикарпатье устанавливают карантинные блокпосты

В регионе вводят особый режим из-за распространения коронавируса - будут работать 16 карантинных пунктов.

В Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области из-за роста заболеваемости COVID-19. Решение о таких мерах накануне было принято на внеочередном заседании Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения, - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана Лелеч и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области COVID-19 выявили у 738 человек, что значительно больше, чем в остальных регионах. Также на Прикарпатье впервые в Украине разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19. В нем будет 120 коек.

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