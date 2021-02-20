Под Киевом водитель уснул за рулем и устроил аварию с четырьмя авто

В ДТП пострадало два человека.

В аварии столкнулось четыре машины Facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Авария произошла на трассе Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка, возле села Перемога Броварского района.

Читай также: В Египте трое украинцев попали в ДТП

Об этом сообщила Патрульная полиция в Киевской области, показав фото.

Водитель Hundai ехал в сторону Киева и потерял управление, уснув за рулем. После этого машина выехала на встречную полосу, где столкнулась сразу с тремя авто - Toyota, Volkswagen и Mercedes Sprinter.

Читай также: В Чехии в ДТП погибли двое украинцев

Мерседес от удара отбросило в кювет, после чего он перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Hundai, их госпитализировали с травмами.

На место выезжали медики, спасатели и полиция. Правоохранители призывают, прежде, чем сесть за руль, убедиться в исправности авто и состоянии своего здоровья.

В аварии столкнулось четыре машины Facebook.com/kyivregionpatrolpolice

В аварии столкнулось четыре машины Facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве водитель ВАЗа пытался проскочить на “красный” и попал под поезд.

