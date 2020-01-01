В Ровенской области грузовик сбил 22-летнего парня

Пешеход умер на месте.

Трагический инцидент произошел на Ровенщине. Там близ села Бранов Корецкого района попал под фуру DAF 22-летний пешеход.

Читай также: В Киеве водитель ВАЗа пытался проскочить на “красный” и попал под поезд

Об этом сообщила Нацполиция в Ровенской области, показав фото с места ЧП.

Уточняется, что парень шел посреди дороги по проезжей части ночью. В темноте 52-летний водитель грузовика его не заметил и сбил.

Читай также: В Египте трое украинцев попали в ДТП

Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью. Медикам ничего не оставалось, как констатировать его смерть.

Открыто уголовное производство. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Водитель родом из Винницкой области, по результатам экспертизы, был трезв.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом водитель уснул за рулем и устроил аварию с четырьмя авто.

