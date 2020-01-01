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“Старые санкции уже не действуют на РФ, у нее иммунитет”, - Резников

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Министр призвал мировое сообщество усилить давление на Москву и ввести новые ограничения.
Алексей Резников
Алексей Резников
УНИАН

Россия уже привыкла и приспособилась к санкциями, которые ранее были против нее введены. Надо придумать что-то новое, так как те ограничения, что есть, не помогут решить вопрос с Донбассом.

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Такое мнение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает ТСН.

По его словам, война длится уже седьмой год, за это время санкции так и не подействовали на РФ. Ситуация к лучшему не изменилась, так как у Кремля выработался иммунитет.

Нужно усиливать международное давление на Москву, если этого не сделать, то государство-оккупант продолжит экспансию военной агрессии дальше по Европе, - считает министр.

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Ужесточения, по его мнению, могут помочь выработать мотивацию у РФ изменить свое поведение. Также адекватные меры в поддержку Украины, по словам Резникова, дадут Европе гарантию безопасности в восточной части континента – от Балтики до Черного моря.

Также ранее сообщалось, что Кремль готовил провокацию по обмену пленными с Украиной. Кроме того, мы писали, что Резников озвучил потери от оккупации Донбасса и Луганщины.

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Теги: РФ, санкции, Россия, Резников, Донбасс
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