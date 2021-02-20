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“У РФ иммунитет к санкциям за Донбасс”, - Резников

Комментариев: 3
Министр призвал мировое сообщество усилить давление на Москву и ужесточить ограничения.
Алексей Резников
Алексей Резников
УНИАН

Россия уже привыкла и приспособилась к санкциям, которые ранее были против нее введены. Надо сделать ограничения более жесткими, так как в таком виде они не очень помогают решить вопрос с Донбассом.

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Такое мнение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает ТСН.

По его словам, война длится уже седьмой год, за это время санкции мало подействовали на РФ. Ситуация к лучшему почти не изменилась, так как у Кремля выработался иммунитет.

Нужно усиливать международное давление на Москву, если этого не сделать, то государство-оккупант продолжит экспансию военной агрессии дальше по Европе, - считает министр.

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Ужесточения, по его мнению, могут помочь выработать мотивацию у РФ изменить свое поведение. Также адекватные меры в поддержку Украины, по словам Резникова, дадут Европе гарантию безопасности в восточной части континента – от Балтики до Черного моря.

Также ранее сообщалось, что Кремль готовил провокацию по обмену пленными с Украиной. Кроме того, мы писали, что Резников озвучил потери от оккупации Донбасса и Луганщины.

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Теги: РФ, санкции, Россия, Резников, Донбасс
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    20.02.2021, 16:07
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Що значить імуніттет? Санкції - це якісь економічні втрати, не більше того. Якщо влада РФ на них не реагує (прості люди від цього біднішають, але вдіяти нічого не можуть), то санкції треба посилювати, доки влада не відчує, що далі з цим гратися небезпечно для стабільності, як сталося колись в СРСР.
Vixerunt    20.02.2021, 15:18
Оценка:  +6
Vixerunt
так с самого начало было очевидно что ватники приспособятся; тут надо давить непрерывно годами доводя их до сост. Сев.Корр; НО запал у ЕС и Амеров упал вот русские и приспособились.
nastart0    20.02.2021, 14:56
Оценка:  -2
nastart0
" ИДИОТ"
Достоевский
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