Зеленского просят запретить TikTok

Автор петиции указывает, что через приложение распространяются призывы к самоубийству среди подростков.

В Украине предлагают запретить соцсеть TikTok. Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Ее автор – некто Денис Алейников – предлагает запретить приложение на том основании, что оно ведет к самоубийству среди подростков.

Подростки становятся жертвами видео в TikTok о том, что нужно наглотаться таблеток, и это не единственный случай, - говорится в тексте петиции.

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Петиция была зарегистрирована 18 февраля и на момент публикации набрала 770 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент. Подписи будут собираться еще 88 дней.

Как известно, 16 февраля две семиклассницы отравились в городе Боярка, приняв по 40 таблеток спазмолитического препарата Дротаверин. Перед этим в одной из соцсетей они посмотрели видео с призывом попробовать этот препарат.

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Позже девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки, ее 12-летнюю подругу доставили в медучреждение.

На следующий день две школьницы отравились тем же препаратом в Умани. Их далось спасти. А днем позже медики госпитализировали 15-летнего подростка из Киева, который также отравился.

Напомним, ранее мы также писали, что в Кременчуге группа подростков отравилась алкоголем.

