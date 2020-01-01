Зеленского призывают разрешить мат в украинском переводе фильмов

Петиция появилась на сайте президента, украинцев просят ее поддержать.

Владимира Зеленского просят допустить употребление мата в фильмах, которые переводят на украинский с других языков. Речь идет о кинолентах, где матерные выражения звучат в оригинале. При переводе “крепкое словцо“ у нас убирается.

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Петиция с соответствующим предложением была опубликована на официальном сайте президента. Ее автор – некий Геннадий Павлович Горбан.

В зарубежных фильмах, часто или не очень, герои употребляют мат, так как всегда есть ситуации, когда без него не обойтись. У нас же мат в кино запрещен, из-за чего некоторые диалоги, а иногда и фильмы в целом не отражают своей сути и выглядят ужасно, - написал инициатор обращения.

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Горбан отметил, что сейчас мы живем в свободном либеральном государстве. А подобные запреты, по его мнению, являются отголосками “совка с законами шариата”.

Стоит отметить, что пока украинцы не очень охотно спешат поддерживать предложение автора идеи. За идею, изложенную в петиции, на вторые сутки после ее появления выступило всего 34 человека.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленского просят запретить TikTok.

