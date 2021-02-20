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“Выбора нет”: Оксана Марченко заявила, что вступает в ОПЗЖ

Комментариев: 13
Из-за санкций телеведущая приняла решение стать членом партии, возглавляемой ее мужем Виктором Медведчуком.
Оксана Марченко
Оксана Марченко
Скриншот видео

Украинская телеведущая, жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко собирается вступить в ряды Оппозиционной платформы За жизнь.

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Об этом она заявила в видеообращении, которое появилось в сети 20 февраля.

Марченко отметила, что приняла такое решение из-за санкций, которые против нее и супруга ввел СНБО. Она назвала решение об ограничениях неконституционным и репрессивным. Спикер считает, что за ней и ее семьей – будущее Украины.

До вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом и матерью детей Виктора Медведчука. Но меня заставили взять в руки политическое "оружие", чтобы встать рядом с мужем и единым фронтом идти к общей цели. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко. Я никогда не стремилась в политику, но мне не оставили выбора, - отметила Оксана Марченко.

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Как известно, СНБО ввел санкции против 8 физических лиц, трое из них украинцы, остальные – граждане РФ. В санкционный список внесли Виктора Медведчука, его супругу Оксану Марченко и гражданскую жену депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. СБУ заявила, что представители оппозиции “финансировали терроризм”. Санкции ввели на три года, будет арестовано все имущество членов ОПЗЖ.

Напомним, ранее мы писали, что под арест попадают активы канала “1+1“.

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Теги: Оксана Марченко, санкции, СНБО, ОПЗЖ, Виктор Медведчук, видео
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Комментариев (13)
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П    20.02.2021, 17:34
Оценка:  +3
П
Уже б сразу в "Единую Россию".
ВосставшийИзБана    20.02.2021, 17:28
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Решил послушать, что она лепечет. Абсолютно не о чем. Нелепый набор бессмысленных фраз. Особенно впечатлило, что она своего мужа назвала академиком. Очень впечатлили ее слова о праве каждого на защиту. Это после истории с книгой про дело Стуса. Короче-на этот треп поведутся только аквариумные рыбки.
Західняк1    20.02.2021, 17:06
Оценка:  +3
Західняк1
Біда наша в тому, що цю гниду ще багато запроданців або дебілів підтримають!
ВосставшийИзБана    20.02.2021, 17:29
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Беда в том, что население не хочет думать. Принципиально не хочет.
Graddfeydd    20.02.2021, 16:59
Оценка:  +6
Graddfeydd
Фронтовичка, блдь.
ШтормЗайцев    20.02.2021, 16:56
Оценка:  +6
ШтормЗайцев
Встигла таки на Титанік.
vicinq    20.02.2021, 16:54
Оценка:  +11
vicinq
Идет оно в политику ...шла бы на Х.. Скажи мне кто тв друг и я скажу кто ты... Украина увидела твои ценности ..теперь прочувствуешь все прелести отношения Украины к предателям и паразитам врагам Украинского народа беги к куму тут таким не место Украина не росия пора давно понять пригретое
Duster    20.02.2021, 16:46
Оценка:  -30
Duster
обращение конечно больше к народу, хоть и звучит как адресованное к нанюханому невменяшке, полюбляющему бронелифчики...
vuicko    20.02.2021, 16:46
Оценка:  +6
vuicko
Пропутінська шлюшка налякала Зеленського?
сергей11    20.02.2021, 16:34
Оценка:  +9
сергей11
Обидели юродивую, отняли копеечку..))
Duster    20.02.2021, 16:44
Оценка:  -30
Duster
до включения автоминус-плюсодрочилки смотри как тебе минусы от адекватных людей прилетают
Vuyco    20.02.2021, 16:59
Оценка:  +3
Vuyco
Или недолет минусов, или адекватных нема.
ШтормЗайцев    20.02.2021, 16:59
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
Нажаль адекватність та ваша московія - речі не сумісні .
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