“Выбора нет”: Оксана Марченко заявила, что вступает в ОПЗЖ

Из-за санкций телеведущая приняла решение стать членом партии, возглавляемой ее мужем Виктором Медведчуком.

Украинская телеведущая, жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко собирается вступить в ряды Оппозиционной платформы За жизнь.

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Об этом она заявила в видеообращении, которое появилось в сети 20 февраля.

Марченко отметила, что приняла такое решение из-за санкций, которые против нее и супруга ввел СНБО. Она назвала решение об ограничениях неконституционным и репрессивным. Спикер считает, что за ней и ее семьей – будущее Украины.

До вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом и матерью детей Виктора Медведчука. Но меня заставили взять в руки политическое "оружие", чтобы встать рядом с мужем и единым фронтом идти к общей цели. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко. Я никогда не стремилась в политику, но мне не оставили выбора, - отметила Оксана Марченко.

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Как известно, СНБО ввел санкции против 8 физических лиц, трое из них украинцы, остальные – граждане РФ. В санкционный список внесли Виктора Медведчука, его супругу Оксану Марченко и гражданскую жену депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. СБУ заявила, что представители оппозиции “финансировали терроризм”. Санкции ввели на три года, будет арестовано все имущество членов ОПЗЖ.

Напомним, ранее мы писали, что под арест попадают активы канала “1+1“.

