Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Известно, сколько жителей “ОРДЛО” и Крыма вынужденно стали гражданами РФ

Комментариев: 0
Россия выдала на оккупированных территориях Донбасса, Луганщины и на аннексированном полуострове около 3 млн своих паспортов.
Алексей Резников
Алексей Резников
facebook.com/UKRinUN

Россия вынудила получить российское гражданство более 400 тысяч человек на временно оккупированных территориях “ДНР” и “ЛНР”.

Читай также: Зеленский похвалил принятие закона о “евробляхах“

Такое заявление сделал министр по вопросам реинтеграции неподконтрольной части Украины Алексей Резников, передает Постоянное представительство Украины в ООН.

По данным министра, жители оккупированных частей востока страны прошли принудительную паспортизацию под давлением РФ. На аннексированном полуострове паспорта России выдали свыше 2,5 млн местных жителей.

В Крыму принудительная паспортизация приобрела тотальные масштабы, - подчеркнул Резников.

Читай также: Зеленский обсудил стратегию реинтеграции Донбасса

Также чиновник добавил, что во время конфликта с Россией погибло около 14 тыс. украинцев. Более 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей пришлось покинуть свои дома и уехать из-за оккупации. Также еще 400 тыс. граждан Украины были вынуждены отправиться на фронт защищать границы страны от агрессора.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на санкции по Медведчуку.

Поделись:
Теги: Резников, паспорта, РФ, Россия, российское гражданство, Крым, ОРДЛО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь