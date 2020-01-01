Известно, сколько жителей “ОРДЛО” и Крыма вынужденно стали гражданами РФ
Россия вынудила получить российское гражданство более 400 тысяч человек на временно оккупированных территориях “ДНР” и “ЛНР”.
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Такое заявление сделал министр по вопросам реинтеграции неподконтрольной части Украины Алексей Резников, передает Постоянное представительство Украины в ООН.
По данным министра, жители оккупированных частей востока страны прошли принудительную паспортизацию под давлением РФ. На аннексированном полуострове паспорта России выдали свыше 2,5 млн местных жителей.
В Крыму принудительная паспортизация приобрела тотальные масштабы, - подчеркнул Резников.
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Также чиновник добавил, что во время конфликта с Россией погибло около 14 тыс. украинцев. Более 3,5 млн жителей Донецкой и Луганской областей пришлось покинуть свои дома и уехать из-за оккупации. Также еще 400 тыс. граждан Украины были вынуждены отправиться на фронт защищать границы страны от агрессора.
Напомним, ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на санкции по Медведчуку.