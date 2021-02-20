Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уборщица прославилась, случайно попав в эфир украинского канала

Комментариев: 1
Женщина стала звездой сети после курьезного появления на телевиденьи.
Уборщица попала в кадр
Уборщица попала в кадр
Скриншот видео

В прямом эфире Суспильного случайно оказалась уборщица. Техсотрудница пришла убрать в студии и попала под прицел камер.

Читай также: Собака “усыновила“ детеныша дикого кабана

Об этом рассказал ведущий телеканала Виктор Дяченко в Facebook. Также в сеть попало видео курьеза.

Во время съемки в кадре неожиданно появилась швабра, потом и сама уборщица. Журналист повернулся к женщине и с улыбкой сказал о том, что у них прямой эфир.

Уборщица на секунду замерла, видимо, думая, как быть. Но потом решила продолжить уборку, орудуя шваброй у ведущих за спинами.

Немало крутых моментов остается за кадром, но благодаря тому, что мы работаем наживо, зрители иногда видят живые эмоции и непредвиденные ситуации. Сегодняшний эфир был переполнен смехом и мимимишками, - написал Дяченко.

Журналист рассказал, что техработницу зовут Анна Григорьевна. По его словам, она очень приветливый собеседник с искренней душой. Комментаторы, в свою очередь, признались, что их это видео повеселило.

Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездный час, - отметил ведущий.

Напомним, ранее мы также писали, что китаянка попросила курьера выплеснуть чай в лицо ее бывшему.

Поделись:
Теги: видео, курьез, ведущий, телеканал, уборщица
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
темп    20.02.2021, 19:18
Оценка:  0
темп
Её уволили или нет интересно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь