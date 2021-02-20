Уборщица прославилась, случайно попав в эфир украинского канала

Женщина стала звездой сети после курьезного появления на телевиденьи.

В прямом эфире Суспильного случайно оказалась уборщица. Техсотрудница пришла убрать в студии и попала под прицел камер.

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Об этом рассказал ведущий телеканала Виктор Дяченко в Facebook. Также в сеть попало видео курьеза.

Во время съемки в кадре неожиданно появилась швабра, потом и сама уборщица. Журналист повернулся к женщине и с улыбкой сказал о том, что у них прямой эфир.

Уборщица на секунду замерла, видимо, думая, как быть. Но потом решила продолжить уборку, орудуя шваброй у ведущих за спинами.

Немало крутых моментов остается за кадром, но благодаря тому, что мы работаем наживо, зрители иногда видят живые эмоции и непредвиденные ситуации. Сегодняшний эфир был переполнен смехом и мимимишками, - написал Дяченко.

Журналист рассказал, что техработницу зовут Анна Григорьевна. По его словам, она очень приветливый собеседник с искренней душой. Комментаторы, в свою очередь, признались, что их это видео повеселило.

Анна Григорьевна сделала этот день! Вот так случайный вход в кадр превратился в звездный час, - отметил ведущий.

Напомним, ранее мы также писали, что китаянка попросила курьера выплеснуть чай в лицо ее бывшему.

