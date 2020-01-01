Сепаратисты обстреляли поселок на Донбассе – штаб

В результате вражеского обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод.

С начала нынешних суто сепаратисты пять ра нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 20 февраля.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг открыл прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Пивденне.

Из минометов 120-го калибра велся огонь вблизи поселка Новгородское. Здесь под минометный обстрел попали не только укаинские позиции, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также сепаратисты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", – заверили в штабе и добавили, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 400 тысяч украинцев стали участниками боевых действий на Донбассе. Почти 14 тысяч из них умерли вследствие войны.

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