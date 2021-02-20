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Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Комментариев: 11
Указ главы государства вступил в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Владимир Зеленский не стал медлить с утверждением санкций против одного из лидеров ОПЗЖ
Владимир Зеленский не стал медлить с утверждением санкций против одного из лидеров ОПЗЖ
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против народного депутата Виктора Медведчука сроком на три года. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – Медведчук и его супруга Оксана Марченко, а также пять граждан России: Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Также под санкции попала одна гражданка Украины – Наталья Лавренюк.

Санкции в отношении Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Кроме того, нардепу запрешено принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

Напомним, в Кремле обеспокоены санкциями в отношении Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в Украине набирает силу тенденция к политической реакции. Также в Москве санкции против главы ОПЗЖ связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.

В свою очередь посольство США в Украине приветствовало санкции в отношении Медведчука. Там напомнили, что ввели ограничения в отношении политика еще в 2014 году.

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Теги: Украина, СНБО, секретарь СНБО, Медведчук, санкции, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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dron29    20.02.2021, 20:34
Оценка:  +1
dron29
Беня поругался с мертветчуком)))
Жеральд    20.02.2021, 20:28
Оценка:  +4
Жеральд
Це просто свято якесь!!!
nynyterr    20.02.2021, 19:51
Оценка:  -28
nynyterr
Клоун плохо кончит.Когда его сольют его хозяева,им займутся по-взрослому и он будет очень несчастным.
Shaab    20.02.2021, 20:25
Оценка:  +4
Shaab
А в його хазяїна нікого більше й не залишається... Зіллє цього - наступний відправить його до США, де проти нього кримінальні справи за відмивання грошей відкриті.
sebax    20.02.2021, 20:28
Оценка:  +2
sebax
ти у бєлочкі х+я бачив?
ЗаелоПластинку    20.02.2021, 19:50
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
В эти дни 7 лет назад погибли люди именно ради таких указов. Символично.
МаксимУм    20.02.2021, 20:09
Оценка:  +2
МаксимУм
Пэдре 5 лет не хватило... И этому 2 года понадобилось...
dron29    20.02.2021, 20:35
Оценка:  +1
dron29
Хозяину))
Брюква_и_Клюква    20.02.2021, 20:41
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Майор, ты при пєдре свою хлебную бумажную должность получил и землицу купил. Ты прямо как старуха из золотой рыбки - не сделал тебя пэдро владыцицей морской?
МаксимУм    20.02.2021, 20:47
Оценка:  0
МаксимУм
Пєдра ещё за Илловайск и Дебальцево ответит...
Брюква_и_Клюква    20.02.2021, 20:51
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
При пэдро ты в люди выполз, крыса кабинетная. А так бы и остался лысым жирным ноунеймом
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