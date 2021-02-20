Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Указ главы государства вступил в силу со дня его опубликования. Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Владимир Зеленский не стал медлить с утверждением санкций против одного из лидеров ОПЗЖ Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против народного депутата Виктора Медведчука сроком на три года. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно решению СНБО, санкции введены против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – Медведчук и его супруга Оксана Марченко, а также пять граждан России: Константин Вацковский, Валерий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Также под санкции попала одна гражданка Украины – Наталья Лавренюк.

Санкции в отношении Медведчука предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий на пользование недрами. Также запрещается транзит ресурсов по территории Украины и вывод капиталов за границу.

Кроме того, нардепу запрешено принимать участие в приватизации, инвестировать за рубеж, а также размещать валютные ценности на счетах за границей.

Напомним, в Кремле обеспокоены санкциями в отношении Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в Украине набирает силу тенденция к политической реакции. Также в Москве санкции против главы ОПЗЖ связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.

В свою очередь посольство США в Украине приветствовало санкции в отношении Медведчука. Там напомнили, что ввели ограничения в отношении политика еще в 2014 году.

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