Украина получит много вакцин из Индии – посольство

Украина станет одной из первых стран в мире, получивших индийскую вакцину Covishield в феврале.

Глава Минздрава Максим Степанов договаривается о поставках вакцин в Индии Посольство Индии в Украине / Facebook

Индия предоставит Украине первую партию из 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 собственного производства в ближайшее время. Это позволит начать массовую вакцинацию украинцев, сообщила пресс-служба посольства Индии в Украине в Facebook в субботу, 20 февраля.

"В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины Covishield, произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Украина станет одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.

Также указано, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India.

"Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", – заявили в посольстве.

Как известно, препарат Covishield – разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, но ее производит Serum Institute India для локального индийского рынка. Препарат вводится внутримышечно – две дозы с интервалом в 28 суток.

Напомним, 19 февраля глава Минздрава Максим Степанов отправился в Индию договариваться о поставках вакцин и проконтролировать отправку первой партии.

При этом еще 14 февраля Степанов заявлял, что в Индии уже идет процесс отгрузки вакцины для Украины.

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