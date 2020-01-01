Взрыв произошел во время встречи знакомых, которые недавно вернулись с заработков в Польше.

В городе Дрогобыч произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает полиция Львовской области в субботу, 20 февраля.

Указано, что инцидент произошел возле подъезда одного из домов. В результате взрыва погибли двое мужчин возрастом 37 и 40 лет, также ранения получила женщина – она госпитализирована. Полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко уточнил, что взрыв произошел во время встречи знакомых, которые недавно вернулись с заработков в Польше. Во время общения мужчина достал гранату, и она взорвалась у него в руках.

Геращенко добавил, что за минувший год полиция изъяла 4 400 гранат и почти 260 гранатометов.

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Cмотрите фотогалерею: В Дрогобыче заробитчане погибли при взрыве. 18+

Напомним, в Харькове на улице Владислава Зубенко во дворе дома взорвали гранату. Тогда пострадал местный активист с братом.

Также сообщалсь, что в Ровно неизвестные привязали гранату к двери автомобиля, которым пользуется местный полицейский.

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