Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина ввела санкции против двух стран

Комментариев: 0
Украина присоединилась к санкционным ограничениям Совета Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена.
Зеленский утвердил санкции против Мали и Йемена
Зеленский утвердил санкции против Мали и Йемена
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел своими указами в действие решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

Указано, что решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и СБУ предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.

Указы вступили в силу со дня их опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о введении решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука, еще семи физлиц и 19 юридических лиц. Санкции рассчитаны на три года.

В Кремле уже выразили обеспокоенность санкциями в отношении Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в Украине набирает силу реакционная тенденция. Также в Москве санкции связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, президент, СНБО, Йемен, санкции, Мали, Владимир Зеленский, совет безопасности оон, совбез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь