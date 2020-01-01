Украина ввела санкции против двух стран

Украина присоединилась к санкционным ограничениям Совета Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена.

Зеленский утвердил санкции против Мали и Йемена Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский ввел своими указами в действие решения Совета национальной безопасности, которыми Украина присоединилась к санкциям, введенным Советом Безопасности ООН в отношении Мали и Йемена. Об этом сообщается на сайте главы государства в субботу, 20 февраля.

Указано, что решением предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и СБУ предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел – проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.

Указы вступили в силу со дня их опубликования.

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ о введении решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука, еще семи физлиц и 19 юридических лиц. Санкции рассчитаны на три года.

В Кремле уже выразили обеспокоенность санкциями в отношении Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что в Украине набирает силу реакционная тенденция. Также в Москве санкции связали с военной помощью США и предположили, что Киев попытается решить проблему на Донбассе силовыми методами.

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