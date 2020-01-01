Кулеба указал на суть проекта Северный поток-2

Российские власти строят газопровод с целью подорвать безопасность Украины и Европы в целом, отметил министр иностранных дел.

Экономическая нецелесообразность проекта Северный поток-2 свидетельствует о том, что газопровод необходим РФ для подрыва безопасности Украины и Европы в целом. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Стоимость Северного потока-2 давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль далее выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства", - написал министр.

При этом он подчеркнул, что официальный Киев "защищал и последовательно будет защищать энергетическую независимость Европы от РФ".

Как сообщалось, Госдеп заявил о нарушении американских санкций некоторыми компаниями-участниками проекта Северный поток-2, в связи с чем возможно внесение их в "черный" список США.

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