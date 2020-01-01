Порошенко поддержал решение Зеленского по санкциям

Бывший президент отреагировал на введение СНБО ограничительных мер в отношении народного депутата Виктора Медведчука.

Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении нардепа Виктора Медведчука. Об этом говорится в сообщении политика, опубликованном вечером в субботу, 20 февраля, в Facebook.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародован в субботу Указ Президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам", - указано в сообщении.

Также политик заявил, что высоко оценил работу спецслужб, которые занимались сбором доказательств вины подсанкционных лиц.

"Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест", - добавил Порошенко.

Напомним, накануне глава государства Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука, еще семи физических и 19 юридических лиц. Санкции рассчитаны на три года.

Это решение руководства страны поддержали в США и раскритиковали в России.

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