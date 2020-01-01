Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полицейские из Нежина семь километров несли заблудившегося в лесу парня

Комментариев: 0
Подросток мог потерять обе нижние конечности, если бы не грамотные действия обнаруживших его правоохранителей.
Обнаруженного парня вовремя доставили в больницу
Обнаруженного парня вовремя доставили в больницу
cn.npu.gov.ua

В Черниговской области патрульные полицейские ночью искали заблудившегося в лесу 17-летнего парня, которого после обнаружения несли семь километров до автомобиля. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

"Информация о том, что холодной зимней ночью парень из села Пески ушел в сторону леса и не вернулся, поступила в полицию в начале четвертого часа утра. Бабушка рассказала диспетчеру 102, что внук исчез около полуночи", - указано в сообщении.

Отмечается, что полицейские планировали найти подростка по следам, которые вели через поле в лес. При этом высота снежного покрова исключала использование служебного автомобиля.

Обнаружить парня удалось патрульным Максиму Пономаренко и Дмитрию Харченко ближе к утру. Он лежал на снегу, в сознании, однако не мог двигаться, поскольку не чувствовал ног.

Двум полицейским пришлось нести пострадавшего семь километров - до места, куда мог подъехать автомобиль, - на ходу растирая ему ноги и руки.

Наконец, подростка доставили в Бахмачскую центральную больницу, где ему диагностировали общее переохлаждение и обморожение ног. По словам медиков, парень мог потерять обе нижние конечности, если бы не грамотные действия полицейских.

Ранее фельдшер скорой помощи Сергей Вознюк из Ровенской области два километра нес пациента на спине, так как машина не могла проехать из-за снега.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: подросток, фото, подвиги, непогода, Черниговская область, Нежин, Национальная полиция, патрульная полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь