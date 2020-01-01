Полицейские из Нежина семь километров несли заблудившегося в лесу парня

Подросток мог потерять обе нижние конечности, если бы не грамотные действия обнаруживших его правоохранителей.

В Черниговской области патрульные полицейские ночью искали заблудившегося в лесу 17-летнего парня, которого после обнаружения несли семь километров до автомобиля. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

"Информация о том, что холодной зимней ночью парень из села Пески ушел в сторону леса и не вернулся, поступила в полицию в начале четвертого часа утра. Бабушка рассказала диспетчеру 102, что внук исчез около полуночи", - указано в сообщении.

Отмечается, что полицейские планировали найти подростка по следам, которые вели через поле в лес. При этом высота снежного покрова исключала использование служебного автомобиля.

Обнаружить парня удалось патрульным Максиму Пономаренко и Дмитрию Харченко ближе к утру. Он лежал на снегу, в сознании, однако не мог двигаться, поскольку не чувствовал ног.

Двум полицейским пришлось нести пострадавшего семь километров - до места, куда мог подъехать автомобиль, - на ходу растирая ему ноги и руки.

Наконец, подростка доставили в Бахмачскую центральную больницу, где ему диагностировали общее переохлаждение и обморожение ног. По словам медиков, парень мог потерять обе нижние конечности, если бы не грамотные действия полицейских.

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Ранее фельдшер скорой помощи Сергей Вознюк из Ровенской области два километра нес пациента на спине, так как машина не могла проехать из-за снега.

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