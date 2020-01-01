Сутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ

Сепаратисты возле Новгородского из минометов обстреляли не только позиции украинских военных, но и дома мирных жителей.

На Донбассе за сутки семь обстрелов со стороны сепаратистов

За сутки, 20 февраля, на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 21 февраля.

По позициям ВСУ возле Южного сепаратисты открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции украинских военных, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка на Донбассе остается контролируемой украинскими военными.

Напомним, что ранее в Минобороны назвали причину обострения в зоне ООС. Какие-либо обвинения в адрес ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований, заверил Руслан Хомчак.

Также президент Владимир Зеленский обсудил стратегию реинтеграции Донбасса. Глава государства также дал распоряжения по укреплению украинской армии, в частности, по повышению зарплат всем категориям военнослужащих.

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