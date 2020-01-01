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Сутки в ООС: семь обстрелов, без потерь у ВСУ

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Сепаратисты возле Новгородского из минометов обстреляли не только позиции украинских военных, но и дома мирных жителей.
На Донбассе за сутки семь обстрелов со стороны сепаратистов
На Донбассе за сутки семь обстрелов со стороны сепаратистов

За сутки, 20 февраля, на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 21 февраля.

По позициям ВСУ возле Южного сепаратисты открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции украинских военных, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка на Донбассе остается контролируемой украинскими военными.

Напомним, что ранее в Минобороны назвали причину обострения в зоне ООС. Какие-либо обвинения в адрес ВСУ в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований, заверил Руслан Хомчак.

Также президент Владимир Зеленский обсудил стратегию реинтеграции Донбасса. Глава государства также дал распоряжения по укреплению украинской армии, в частности, по повышению зарплат всем категориям военнослужащих.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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