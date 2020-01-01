Главное 20 февраля: Марченко в "ОПЗЖ" и блокпосты на Прикарпатье

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

Европейцы нашли в украинских реках химикаты, пестициды и наркотики

В образцах воды из Днестра и Днепра в одной из европейских лабораторий нашли пестициды, промышленные химикаты, стимуляторы и наркотические препараты. Об этом сообщил глава госагентства водных ресурсов Валентин Шлихта.



"Выбора нет": Оксана Марченко заявила, что вступает в "ОПЗЖ"

Украинская телеведущая, жена политика Виктора Медведчука Оксана Марченко собирается вступить в ряды "Оппозиционной платформы За жизнь". Она отметила, что приняла такое решение из-за санкций, которые против нее и супруга ввел СНБО. Она назвала решение об ограничениях неконституционным и репрессивным.



Уборщица прославилась, случайно попав в эфир украинского канала

В прямом эфире "Суспильного" случайно оказалась уборщица. Она пришла убрать в студии и попала под прицел камер. Журналист повернулся к женщине и с улыбкой сказал о том, что у них прямой эфир. Уборщица на секунду замерла, видимо, думая, как быть. Но потом решила продолжить уборку, орудуя шваброй у ведущих за спинами.



"У РФ иммунитет к санкциям за Донбасс", - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия уже привыкла и приспособилась к санкциям, которые ранее были против нее введены. Поэтому надо сделать ограничения более жесткими, так как в таком виде они не очень помогают решить вопрос с Донбассом.



На Прикарпатье устанавливают карантинные блокпосты

В Ивано-Франковской области разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области из-за роста заболеваемости COVID-19. Решение о таких мерах приняли на внеочередном заседании Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС.