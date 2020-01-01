Ситуация в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы

За сутки они семь раз нарушили режим "тишины".

За минувшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

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Возле Южного пророссийские боевики открывали огонь по позициям ВСУ из крупнокалиберных минометов. Кроме того, в этом районе стреляли снайперы боевиков. Под минометный обстрел попали позиции украинских военнослужащих и дома местных жителей. В результате обстрела повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод.

В районе Попасной и Екатериновки боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Погибших и раненых среди них нет.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия уже привыкла и приспособилась к санкциям, которые были против нее введены. Поэтому надо сделать ограничения более жесткими, так как в таком виде они не очень помогают решить вопрос с Донбассом.