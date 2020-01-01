В Украине уже выявили более 1,3 млн случаев COVID

Продолжают болеть более 133 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 20 февраля, подтвердили 4 489 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 304 456 случаев СOVID-19.

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Состояние здоровья 2 445 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в субботу подтвердили в Ивано-Франковской (+618), Винницкой (+482), Житомирской (+365), Черновицкой (+320), и Закарпатской (+281) областях. Меньше всего – в Кировоградской (+15) и Луганской (+20) областях. Среди заболевших есть 323 детей и 133 медика.

Украинские медики вчера провели 37 399 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 19 616. Всего с начала пандемии сделали 6 700 971 тестирование методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 304 456 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 146 073 человека (1 557 – за минувшие сутки), а 25 103 – умерли (58 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 133 280 человек.

Ранее стало известно, что в Украине за январь 2021 года значительно снизилось число COVID-пациентов, которых госпитализировали. Показатель упал почти на 30%.