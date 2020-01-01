В Украине в пункты обогрева обратилось более 600 человек за день

Всего в стране развернуто более 5 тысяч таких пунктов, большинство из них стационарные и развернуты органами местного самоуправления.

За сутки в пункты обогрева в Украине обратилось более 600 человек

За сутки в пункты обогрева в Украине обратились 616 человек. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 21 февраля.

"В целом, в течение суток 20 февраля в пункты обогрева обратилось 616 человек, из них в ГСЧС - 158 человек", - сказано в сообщении.

Всего местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули 5058 пунктов обогрева, из них местное самоуправление - 5038 стационарных пунктов, а ГСЧС - 20 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

При этом в ответ на обращения органов местной власти ГСЧС могут дополнительно развернуть пункты обогрева в определенных местах.

Напомним, что ранее в трех районах Крыма и Керчи ввели режим ЧС. В Керчи и близлежащих районах за ночь выпала месячная норма осадков. Закрыто движение по Керченскому мосту.

Также сообщалось, что в нацпарке Сколевские Бескиды замерзли водопады. В национальном парке во Львовской области из-за сильных морозов появились ледяные водопады и сталактиты.

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