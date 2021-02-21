В Крыму растет число больных коронавирусом

Суточный прирост заболеваемости на полуострове превысил сотню. Правозащитники говорят, что статистика "российских властей" занижена.

За сутки в аннексированном Крыму зафиксировали 106 новых случаев коронавируса. Об этом заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, сообщает Крым.Реалии в воскресенье, 21 февраля.

"Из 106 случаев 78 выявлено при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных из ранее зарегистрированных случаев. За минувшие сутки всего было обследовано 3062 человека. Выздоровели за весь период - 30 989 человек", - сказано в сообщении.

В то же время данные "российских властей" в Крыму и Севастополе о заболеваемости COVID-19 не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Как подчеркивают правозащитники, статистика существенно занижена, так как не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Напомним, что в Украине почти 4,5 тысячи новых случаев COVID-19. Самая сложная эпидемическая ситуация наблюдается на Прикарпатье и в Винницкой области. При этом за день выздоровели более 1,5 тысяч украинцев.

В то же время в мире уже более 111,6 миллионов случаев COVID-19. При этом выздоровели почти 87 миллионов человек. Количество жертв пандемии приближается к 2,5 миллионам.

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