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В Черкассах на пожаре спасли восемь человек

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Среди спасенных есть дети.
Место происшествия
Место происшествия
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В Черкассах произошел пожар на третьем этаже пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали восемь человек. Два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сообщение о том, что в Черкассах в пятиэтажном доме на улице Черновола произошел пожар, Центр управления в чрезвычайных ситуациях получил 20 февраля примерно в 20:40. На место происшествия немедленно направили бойцов ГСЧС.

Из горящей квартиры спасатели вынесли 2-х мужчин, которых затем с травмами различной тяжести госпитализировали. С помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже. Среди спасенных – двое детей.

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В 20:45 пожар локализовали, а в 20:50 – полностью ликвидировали. Устанавливается причина возгорания.

Ранее мы сообщили, что в Николаевской области произошел пожар в магазине “Эпицентр“. Охранники задержали поджигателя, но он ранил топором троих из них.

 

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Теги: Черкассы, пожар, ГСЧС, спасатели
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