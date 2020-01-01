В Черкассах на пожаре спасли восемь человек

Среди спасенных есть дети.

В Черкассах произошел пожар на третьем этаже пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали восемь человек. Два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сообщение о том, что в Черкассах в пятиэтажном доме на улице Черновола произошел пожар, Центр управления в чрезвычайных ситуациях получил 20 февраля примерно в 20:40. На место происшествия немедленно направили бойцов ГСЧС.

Из горящей квартиры спасатели вынесли 2-х мужчин, которых затем с травмами различной тяжести госпитализировали. С помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже. Среди спасенных – двое детей.

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В 20:45 пожар локализовали, а в 20:50 – полностью ликвидировали. Устанавливается причина возгорания.

Ранее мы сообщили, что в Николаевской области произошел пожар в магазине “Эпицентр“. Охранники задержали поджигателя, но он ранил топором троих из них.