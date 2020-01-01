Инвестор из Молдовы получил разворованный завод Укрспирта

В ходе осмотра спиртзавода там отсутствовало ценное оборудование. Теперь компания, приватизировавшая предприятие, подает в суд на Украину.

Инвестор из Молдовы подает в суд на Украину: получил разворованный завод pixabay.com

Молдавская компания СП Zernoff подает в суд на Фонд госимущества Украины - компания купила Мариловское МПД ГП Укрспирт, но обнаружила существенное расхождение фактического количества имущества и заявленного в электронном лоте. Об этом сообщает УНИАН в воскресенье, 21 февраля.

В ходе осмотра спиртзавода обнаружили, что на предприятии отсутствует ценное оборудование: котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - сказано в решении Хозсуда Киева от 11 января 2021 года.

Суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, обещавшую принести в госбюджет Украины 144 млн грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство в этом проекте приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - заявил совладелец СП Zernoff Юрий Дячук.

Напомним, что ранее в Украине за спиртзавод выручили рекордные 234 млн гривен. За Вишняковский спиртзавод соревновались сразу восемь компаний, а стартовая цена выросла более чем в 10 раз.

Также сообщалось, что приватизация спиртзаводов принесла миллиард гривен. В рамках приватизации объектов спиртовой отрасли продано уже 17 заводов на миллиард гривен.

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