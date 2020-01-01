Украина резко отреагировала на репрессии против белорусских журналистов

Кулеба и Ткаченко сделали совместное заявление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в совместном заявление выразили возмущение репрессиями против журналистов в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

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"Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ", - говорится в заявлении.

Кулеба и Ткаченко также обеспокоены деятельностью России, которая "с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси".

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Напомним, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов", правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках "Люблинского треугольника", куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко, чтобы помочь преодолеть кризис в Беларуси.