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В Украину пытались ввезти контрабанду кубинских сигар

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Также таможенники в Борисполе изъяли чемоданы гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.
Таможенники изъяли контрабанду на 4,6 млн гривен
Таможенники изъяли контрабанду на 4,6 млн гривен
Таможня

Через аэропорт Борисполь четверо граждан Китая пытались ввезти в Украину контрабанду кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона. Об этом сообщает Государственная таможенная служба в воскресенье, 21 февраля.

"Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт Борисполь с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по "зеленому коридору" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов. Всего у этих путешествующих было 12 чемоданов такого багажа", - сказано в сообщении.

Всего таможенники изъяли 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов. При этом сигары были премиум-класса, упакованные в привлекательные лакированные деревянные коробки с сертификатами.

"В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки с 10-25 сигарами которых в Украине в среднем 6-9 тысяч гривен", - добавили таможенники.

При этом общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 миллиона гривен.

Общая стоимость изъятого у трех пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.

Теперь в отношении граждан Китая составлен протокол о нарушении таможенных правил. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Напомним, что ранее в Украине оценили объем теневого рынка сигарет. Уровень продаж поддельных сигарет достиг максимальных значений с 2014 года. Бюджет недополучил миллиарды гривен, подсчитали эксперты.

Также в СБУ подсчитали таможенников и пограничников "контрабандистов". За 2020 год представители СБУ изъяли предметы контрабанды и выявили нарушения таможенных правил еще на 510 млн гривень.

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Теги: контрабанда, Таможня, Борисполь, контрабандисты, сигары, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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