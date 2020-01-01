В Украину пытались ввезти контрабанду кубинских сигар

Также таможенники в Борисполе изъяли чемоданы гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

Через аэропорт Борисполь четверо граждан Китая пытались ввезти в Украину контрабанду кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона. Об этом сообщает Государственная таможенная служба в воскресенье, 21 февраля.

"Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт Борисполь с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по "зеленому коридору" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов. Всего у этих путешествующих было 12 чемоданов такого багажа", - сказано в сообщении.

Всего таможенники изъяли 5831 кубинскую сигару и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов. При этом сигары были премиум-класса, упакованные в привлекательные лакированные деревянные коробки с сертификатами.

"В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки с 10-25 сигарами которых в Украине в среднем 6-9 тысяч гривен", - добавили таможенники.

При этом общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 миллиона гривен.

Общая стоимость изъятого у трех пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.

Теперь в отношении граждан Китая составлен протокол о нарушении таможенных правил. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Напомним, что ранее в Украине оценили объем теневого рынка сигарет. Уровень продаж поддельных сигарет достиг максимальных значений с 2014 года. Бюджет недополучил миллиарды гривен, подсчитали эксперты.

Также в СБУ подсчитали таможенников и пограничников "контрабандистов". За 2020 год представители СБУ изъяли предметы контрабанды и выявили нарушения таможенных правил еще на 510 млн гривень.

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