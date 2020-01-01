В Украине коронавирусом заболели 22 военных

Всего в ВСУ на данный момент болеют более полутысячи человек. При этом выздоровели уже почти 15,7 тысяч.

В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 556 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в воскресенье, 21 февраля.

Накануне в армии зафиксировали 22 новых случая коронавируса. В медучреждения доставили пять военнослужащих с коронавирусом.

В то же время на изоляции сейчас находятся 122 военных.

Всего в армии в начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 15684 человек, летальных случаев - 44.

Напомним, что в Украине почти 4,5 тысячи новых случаев COVID-19. Самая сложная эпидемическая ситуация наблюдается на Прикарпатье и в Винницкой области. При этом за день выздоровели более 1,5 тысяч украинцев.

В то же время в Крыму растет число больных коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости на полуострове превысил сотню. Правозащитники говорят, что статистика "российских властей" занижена.

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