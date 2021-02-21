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На Луганщине искусственно завышали тарифы на отопление больниц

Комментариев: 2
Схему разворовывания денег на теплоснабжении социальных учреждений выявила СБУ.
Изъятые деньги
Изъятые деньги
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины выявила масштабную схему разворовывания бюджетных денег на теплоснабжении больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района Луганской области. Ущерб госбюджету оценивается в более 4 млн гривен, сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, преступную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры. Он, используя свои связи, обеспечил подконтрольному предприятию заказы на теплоснабжение для объектов социальной сферы района.

В стандартные тарифы злоумышленники закладывали стоимость экотоплива – брикетов. Но для отопления бюджетных учреждений использовались классические материалы. Полученную "разницу" дельцы переводили в наличные деньги и присваивали их.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 УК Украины. Следствие продолжается. Предпринимаются меры для привлечения к ответственности всех виновных в этом преступлении.

Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации "ЛНР". На подконтрольную Украине территорию он прибыл для разведки.

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Теги: СБУ, теплоснабжение, больницы, школы, бюджетные, уголовное производство
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Комментариев (2)
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sansantral    21.02.2021, 15:06
Оценка:  +1
sansantral
Б Л Я Толян мацквабадская шлюшка!
sansantral    21.02.2021, 15:05
Оценка:  +1
sansantral
А в киеве все в ажуре??? тут вор на воре вором погоняет!
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