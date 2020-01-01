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МИД Украины осудил репрессии против журналистов в Беларуси

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Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности, подчеркнули в ведомстве.
Украина резко осудила репрессии против журналистов в Беларуси
Украина резко осудила репрессии против журналистов в Беларуси
facebook.com/UkraineMFA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Минкульта Александр Ткаченко осудили репрессии журналистов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в воскресенье, 21 февраля.

Министры также выразили обеспокоенность деятельностью России, которая "с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси".

"Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ", - сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что у 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски. Следственный комитет сообщил, что обыски проводятся "с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности".

Также в Беларуси журналистки польского телеканала получили тюремные сроки. Екатерина Бахвалова и Дарья Чульцова стали фигурантками дела об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

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Теги: Беларусь, МИД Украины, журналистика, журналист, Журналисты, Репрессии
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Источник: korrespondent.net

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