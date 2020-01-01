В Украину пытались контрабандой ввезти кубинские сигары

Злоумышленниками оказались граждане Китая.

Четверо граждан Китая пытались пронести в Украину через таможенный контроль в аэропорту "Борисполь" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона. Об этом в Facebook сообщила пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Граждане Китая прилетели в нашу страну с Кубы транзитом через Францию. В 12 чемоданах у них было почти шесть тысяч кубинских сигар премиум-класса и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов.

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Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 миллиона гривен.

Таможенники в отношении четырех граждан Китая составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. По завершении производства материалы этих дел передадут в суд.

Ранее стало известно, что в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Кувейта, который пытался вывезти в Стамбул два чемодана медицинского препарата "Лирика" компании Pfizer стоимостью в 2 млн гривен.