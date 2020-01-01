Спасатели эвакуировали шесть человек, еще двух вынесли из горящей квартиры и госпитализировали.

В Черкассах случился пожар в многоэтажке, есть пострадавшие. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 21 февраля.

Пожар произошел около 20:40 на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Черновола. На место происшествия прибыли пожарные, которые спасли из горящей квартиры двух мужчин.

"Спасенные с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. В то же время, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали шесть человек из квартиры на верхнем этаже, среди них двое детей", - сказано в сообщении.

Спасатели локализовали пожар в 20:45, а в 20:50 он был ликвидирован. Причина возникновения возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, что ранее на Харьковщине пожар на производстве тушили с помощью поезда. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Были уничтожены автомобиль, кровля и оборудование. Пожар тушили девять часов.

Также сообщалось, что в Одессе ночью горел роддом. Еще до приезда пожарных эвакуировали 46 женщин, 16 младенцев и 12 медицинских работников.

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