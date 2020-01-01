С начала года 193 раза пытались подкупить украинских пограничников

Все случаи предложения взяток задокументированы.

С начала 2021 года в Украине выявлено 193 человека, которые пытались подкупить сотрудников Госпогранслужбы. Об этом проинформировала пресс-службу ГПС Украины.

Например, за прошедшие сутки, 20 февраля, пятеро путешественников в пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Ягодин" и дважды в "Лужанке" пытались подкупить украинских пограничников кронами и гривнами, чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу.

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Все случаи предложения взяток задокументированы, в Нацполицию направлены уведомления для внесения в ЕРДР сведений по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 369 Уголовного Кодекса Украины.

Ранее стало известно, что четверо граждан Китая пытались пронести через таможенный контроль в аэропорту "Борисполь" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона. В 12 чемоданах у них было почти шесть тысяч кубинских сигар премиум-класса и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов.