СOVID-вакцина на днях прибудет в Украину, - Степанов

В первой партии будет 500 000 доз.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже в ближайшие дни будет доставлена в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, в первой партии будет 500 000 доз вакцины. Их распределят между регионами согласно плану Министерства здравоохранения.

Степанов сейчас находится в Индии, чтобы проконтролировать отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в Пуне.

Кроме того, в Индии министр проведет переговоры с руководством института Serum Institute of India, который является крупнейшим в мире производителем вакцин. Одна из тем переговоров – покупка дополнительных доз вакцины от коронравируса.

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Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021 года было подтверждено 1 304 456 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 146 073 человека, а 25 103 – умерли. Продолжали болеть 133 280 человек.