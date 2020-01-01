Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СOVID-вакцина на днях прибудет в Украину, - Степанов

Комментариев: 0
В первой партии будет 500 000 доз.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca уже в ближайшие дни будет доставлена в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: В Украине число COVID-госпитализаций в январе упало почти на 30%

По его словам, в первой партии будет 500 000 доз вакцины. Их распределят между регионами согласно плану Министерства здравоохранения.

Степанов сейчас находится в Индии, чтобы проконтролировать отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в Пуне. 

Кроме того, в Индии министр проведет переговоры с руководством института Serum Institute of India, который является крупнейшим в мире производителем вакцин. Одна из тем переговоров – покупка дополнительных доз вакцины от коронравируса.

Читай также: В Краматорске продавали фальшивые справки об отсутствии COVID

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021 года было подтверждено 1 304 456 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 146 073 человека, а 25 103 – умерли. Продолжали болеть 133 280 человек.

Поделись:
Теги: вакцина, коронавирус, AstraZeneca, Максим Степанов, Украина, Индия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь