В Кропивницком 14-летняя девочка упала с седьмого этажа

Она погибла на месте.

Сегодня, 21 февраля, в Кропивницком с 7-го этажа недостроенного многоэтажного дома упала 14-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте, сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление полиции.

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Эта трагедия произошла примерно в 11:00 в недостроенном многоэтажном доме по улице Генерала Жадова.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты. Выясняются все обстоятельства смерти девочки-подростка.

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Ранее стало известно, что в Дарницком районе Киева с балкона 16-го этажа выпала 15-летняя девочка. Она скончалась на месте от полученных травм. Трагедия произошла на улице Архитектора Вербицкого. Ведомости об этом чрезвычайном происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Проверяется версия об умышленном убийстве.