В Харькове разоблачили предателя, работавшего на спецслужбы РФ - СМИ

Его задержали возле станции метро "Героев Труда".

В Харькове сегодня, 21 февраля, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали местного жителя, который сотрудничал со спецслужбами России. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

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Подозреваемого в ходе специальной операции задержали примерно в 13:00 возле станции метро "Героев Труда".

Пока никаких подробностей об этой спецоперации нет. СБУ обещает рассказать подробности завтра.

Ранее в Одесской области Служба безопасности Украины задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации "ЛНР". На подконтрольную Украине территорию он прибыл для разведки.

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Установлено, что задержанный в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области. В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС как командир разведывательно-диверсионной группы.