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На Прикарпатье установили 16 карантинных блокпостов

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Это сделано с целью предотвращения распространения COVID-19.
Блокпост в Ивано-Франковской области
Блокпост в Ивано-Франковской области
facebook.com/frankivsk.police/

В Ивано-Франковской области установили 16 блокпостов для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области,

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На блокпостах несут службу полицейские, нацгвардейцы, спасатели ГСЧС и медики. 5 карантинных пунктов работают круглосуточно.

Правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей отправляют в больницу.

В заявлении полиции особо отмечается, что правоохранители на Прикарпатье не блокируют движение транспорта и не мешают ему, а осуществляют контроль.

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В Ивано-Франковской области в последние дни значительно увеличилось количество новых случаев заражения коронавирусом. Так, например, за минувшие сутки, 20 февраля, в этом регионе зарегистрировали 618 новых случаев заражения.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 21 февраля 2021 года было подтверждено 1 304 456 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 146 073 человека, а 25 103 – умерли.

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Теги: Ивано-Франковская область, блокпосты, коронавирус, полицейские
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