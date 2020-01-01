Во Львове вор, убегая от полиции, закопался в снегу

Злоумышленники успели снять с автомобиля дорогую запчасть, ориентировочной ценой в около 50 тысяч гривен.

Во Львове во время бегства от полицейских вероятный вор закопался в снег, однако его все же нашли и задержали, сообщает патрульная полиция Львовской области.

«Около 7 часов утра, патрульные 1 батальона получили вызов на проспект Красной Калины о неизвестных лицах, которые присели возле автомобиля Mazda. Экипаж немедленно отправился на место происшествия. Вероятные злоумышленники увидели служебный автомобиль и начали убегать. Патрульные начали догонять их», — рассказали в полиции.

Патрульні затримали на гарячому ймовірних крадіїв з автомобіля, один з них закопав себе у снігу Сьогодні, близько 7-ї... Опубликовано Патрульна поліція Львівської області Воскресенье, 21 февраля 2021 г.

Одного из вероятных воров полицейские задержали сразу, а другого пришлось искать, потому что он закопался в снегу под деревом в местном парке. В конце концов его тоже нашли, а при осмотре у него обнаружили пакетик с порошкообразным веществом.

«Злоумышленники успели снять с автомобиля значок и дорогую запчасть. Ее ориентировочная цена — 40-50 тысяч гривен. По предварительной информации, эти лица причастны еще к нескольким похожим эпизодам», — отметили в полиции.