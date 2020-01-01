В Украине распространяют фальшивые деньги похожие на настоящие

Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала - отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения.

В 2021 году украинские банки выявили массу подделанных банкнот номиналом 500 грн. Их фактически невозможно было распознать без специального оборудования, сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Об этом в воскресенье, 21 февраля, пишет Обозреватель.

По ее словам, самые “популярные” среди злоумышленников: 500 гривен образца 2006 года и 100 гривен образца 2005 года. Их количество составляло около 65% и 15% от общего количества изъятых из обращения подделок соответственно.

“Обычно качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих, - говорит Елена Коробкова. - Но иногда распознать фальшивку бывает довольно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, там нет водяных знаков, оптико-переменных красок, защитных лент и рельефных изображений. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь”.

В то же время, по словам Коробковой, в Украине уровень подделки банкнот национальной валюты остается стабильно низким. Например, за 2019 на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,9 шт. поддельных банкнот, в 2018 году - 2,5 шт. Для сравнения, в странах Евросоюза, по данным официального сайта Европейского центрального банка, в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро.

“В целом система защиты национальной валюты находится на высоком уровне и вполне соответствует системам защиты ведущих валют мира”, - подчеркнула Елена Коробкова.

Также, исполнительный директор Независимой ассоциации банков дала ряд советов, как избежать подделки. Так, по ее словам, следует: изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок; по возможности переходить на безналичный расчет; немедленно обращаться в полиции при обнаружении фальшивки.

Напомним, что ранее на Киевщине разоблачили схему прохождения экзамена студентами-медиками. Схему организовал бывший ректор одного из медицинских вузов, который имеет широкий круг знакомств в Минздраве и Центре тестирования.

Также сообщалось, что в Украине раскрыли масштабную схему по подделке водительских прав. Заказчики могли получить поддельные права за 43 тысячи гривен без прохождения соответствующих экзаменов.

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