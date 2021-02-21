В Харькове задержали агента ГРУ

Задержали агента ГРУ во время передачи полного комплекта технической документации с грифом "Секретно".

Контрразведка СБУ задержала в Харькове, в одном из спальных районов города у станции метро "Героев труда", агента Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом, в воскресенье, 21 февраля, сообщает военкор ТСН Андрей Цаплиенко.

По информации, которой располагает журналист, местного жителя задержали во время получения полного комплекта технической документации на новый тип комплексной танковой брони. Документы с грифом "Секретно" он планировал передать российским кураторам.

В Харькове СБУ задержала предателя, который работал на спецслужбы РФ pic.twitter.com/WlTtxuQlCn — glavnoe.ua (@glavnoe_ua) February 21, 2021

Согласно данным контрразведки, харьковчанин был завербован Главным управлением Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) во время одного из визитов в Россию, куда он регулярно наведывался.

Информации на сайте СБУ о задержании пока нет.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию.

Также мы писали, что СБУ сообщила о подозрении экс-замминистру "ДНР". Вернувшись на подконтрольную территорию, он начал работать политтехнологом некоторых политструктур.

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