Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной - Ляшко
Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции за государственный счет смогут все желающие. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Укринформ.
"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.
Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможности привить всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" вакцинации. Она дает приоритет вакцинации группам риска и работникам "критических для государства" структур.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины CoviShield и эта партия препаратов уже в пути в Украину.
Напомним, Евросоюз поддержит COVID-вакцинацию в Украине проектом на сумму 40 млн евро для шести стран Восточного партнерства.
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