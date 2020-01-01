Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной - Ляшко

Детей от ковида вакцинировать не будут, поскольку ни одна вакцина от COVID-19 еще не прошла клинических испытаний на несовершеннолетних, отметил замминистра.

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции за государственный счет смогут все желающие. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Укринформ.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможности привить всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" вакцинации. Она дает приоритет вакцинации группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Индии уже отгрузили 500 тысяч доз вакцины CoviShield и эта партия препаратов уже в пути в Украину.

Напомним, Евросоюз поддержит COVID-вакцинацию в Украине проектом на сумму 40 млн евро для шести стран Восточного партнерства.

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