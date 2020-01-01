Из-за боевых действий восток Украины превращается в наиболее заминированный регион в мире.

Украинские саперы обезвредили почти 1,5 тысячи снарядов и мин в зоне ООС за неделю facebook.com/pressjfo.news

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшую неделю обследовали около 37 га территории и выявили 1423 взрывоопасных предмета в Донецкой и Луганской областях. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С 13 по 19 февраля спасатели обезвредили 1279 снарядов и мин, обнаруженных на 32 га обследованной территории", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки было обследовано еще почти пять га и выявлено 144 взрывоопасных предмета.

Все найденные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы были переданы для утилизации на специальном полигоне.

Ранее в Донецкой области СБУ выявила скрытый арсенал с военными средствами поражения.

Напомним в Луганской области возле Северодонецка СБУ обнаружила скрытый арсенал с военными средствами поражения.

Также, в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

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