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Мужчина отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков

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В автомобиле "скорой медицинской помощи", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя.
Медикам пришлось вызвать полицию
Медикам пришлось вызвать полицию
Центр екстреної медичної допомоги

В Черкасской области на Городищине пациент отгрыз капельницу в "скорой" и напал на медиков с кулаками. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета Ирина Назарок

По ее словам, около 12 часов 21 февраля мужчине, который находился без сознания, вызвали скорую помощь в село Староселье на Городищине.

Уже на месте фельдшер приняла решение о госпитализации 40-летнего мужчины. В автомобиле "скорой", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя.

“Сначала он перегрыз капельницу, тогда выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера. За женщину вступился водитель. Тогда пациент с угрозами расправы набросился с кулаками на водителя”, - говорится в сообщении.

Фельдшер вызвала полицию. Бригада написала заявления.

Ранее в Киеве напали на бригаду медицинской помощи, пострадали медсестра и фельдшер.

Также, Черкассах подросток напал на медиков скорой с электрошокером. Специалисты отказались его госпитализировать, что вызвало агрессию со стороны несовершеннолетнего. Пострадавшая фельдшер находится в больнице.

В Крыму пациент ударом ножа отправил врача в реанимацию. Прибывший на вызов врач скорой помощи не успел среагировать на удар ножом со стороны буйного пациента.

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Теги: медики, полиция, нападение, скорая помощь, Черкасская область
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Источник: korrespondent.net

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