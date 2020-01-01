В детсаду на Тернопольщине вспышка кишечной инфекции

У большинства детей в учебном заведении была выявлена острая кишечная инфекция. Два ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Инфекцию выявили у девяти детей из 16 Думская

В детском саду в селе Джурин Тернопольской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что лабораторно была подтверждена вспышка острой кишечной инфекции у девяти детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Двое детей находятся на стационарном лечении и семь лечатся амбулаторно. Как информируют в пресс-службе спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное.

Всего в детсаду находилось 16 детей. В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Тернополе зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванная ротавирусом.

Ранее в Кропивницком зафиксировали вспышку кишечной инфекции в школе. Заболели более десяти учеников начальных классов – они обратились к медикам с жалобами на слабость и тошноту.

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